Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acolher refugiados em 2015 foi decisão humanitária, diz Merkel

Acolher refugiados em 2015 foi decisão humanitária, diz Merkel

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ex-chanceler federal diz não se arrepender de ter aberto as portas da Alemanha para os que fugiam da guerra na Síria, mas admite que medida fortaleceu pauta anti-imigração da ultradireita.Dez anos após proferir a célebre frase "Wir schaffen das" ("Vamos conseguir") e impor à Alemanha o desafio de acolher centenas de milhares de refugiados sírios, a ex-chanceler federal Angela Merkel sugeriu que não se arrepende de sua decisão e apontou que o país fez progressos significativos na integração desses migrantes. E embora tenha admitido que a consequente entrada em massa de imigrantes contribuiu para o fortalecimento da ultradireita alemã, que fez da pauta anti-imigração sua bandeira,Merkel disse que não seguiria um caminho diferente diante das alternativas que tinha à época. "Isso certamente tornou a AfD mais forte", disse ela sobre o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, ponderando que isso não a impediria de tomar uma decisão que considerava "correta, razoável e humana". As declarações foram feitas em entrevista à emissora pública alemã ARD como parte de um documentário que foi ao ar nesta segunda-feira (25/08). "É um processo. Mas, até agora, conquistamos muito", afirmou Merkel sobre a integração desses refugiados à sociedade alemã. "E o que ainda precisa ser feito deve continuar sendo feito." Merkel transformou política migratória Em agosto de 2015, as palavras de Merkel marcaram uma virada na política alemã em meio a uma das maiores crises migratórias vividas no continente. Seu governo permitiu a entrada de pessoas que fugiam principalmente do regime sírio de Bashar al-Assad, apesar do sistema comum europeu de asilo não obrigar a Alemanha a assumir tal responsabilidade de forma automática. Segundo o procedimento de Dublin, que regula a política europeia de imigração, o Estado em que o refugiado entra pela primeira vez no território europeu é geralmente o responsável por processar seu pedido de permanência. O alto fluxo migratório naquele ano levou milhares de pessoas que percorriam a Rota dos Bálcãs a enfrentarem condições desumanas na fronteira com a Hungria. A abertura de portas permitiu a meio milhão de pessoas contornarem o registro no país de entrada e solicitar refúgio na Alemanha em 2015. "Convencida que Alemanha conseguiria lidar" Em entrevista à ARD, Merkel afirmou ainda que sabia que a decisão seria desafiadora, mas se disse surpreendida com a frequência com que suas palavras foram usadas contra ela ao longo do tempo. Segundo a conservadora, que chefiou o governo de 2005 a 2021, sua intenção era depositar suas esperanças no povo alemão. Ela não acredita que o país tenha sido sobrecarregado pela decisão. "Não penso assim. A Alemanha é um país forte. No geral, eu estava convencida de que a Alemanha conseguiria lidar com isso", afirmou. Para ela, sua única alternativa diante da crise migratória seria impedir a entrada de refugiados à força. "Eu jamais teria estado disposta a fazer isso", disse à ARD. Merkel assume que se recriminava por não ter feito mais quando a guerra civil na Síria eclodiu em 2011. Entrada de refugiados alimentou pauta anti-imigração Críticos alegam que o "vamos conseguir" da ex-chanceler federal colocou os municípios alemães sobre pressão excessiva, e que a entrada de imigrantes fez aumentar a criminalidade no país, apesar de estudos não indicarem tal correlação. Mesmo membros do partido de Merkel, a União Democrata Cristã (CDU), passaram a liderar os ataques à política de abertura. Um de seus críticos mais vocais é o atual chanceler federal alemão, Friedrich Merz, eleito sob uma bandeira de endurecimento das leis de imigração. A pauta anti-imigração também se tornou a principal agenda da AfD, que conquistou votação recorde na eleição parlamentar de fevereiro. Atentados atribuídos a imigrantes alimentaram ataques contra políticas de refúgio e centralizaram a campanha eleitoral da sigla. Secretário-geral da CDU discorda de Merkel O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, fez uma avaliação crítica dez anos após a declaração de Merkel. "Desde 2015, 6,5 milhões de pessoas vieram para cá, e menos da metade está atualmente empregada. Eu acho isso, para dizer o mínimo, insatisfatório", disse Linnemann ao jornal Neue Osnabrücker Zeitung. Reportagens publicadas na imprensa alemã com base em dados do próprio governo, porém, apontam que atualmente cerca de 69% dos imigrantes aptos a trabalhar que vieram em 2015 o fazem e têm renda própria – muito próximo da média nacional de 70% na Alemanha. Linnemann enfatizou que o foco atual do governo deve ser interromper a migração irregular e promover apenas a que fomente o mercado de trabalho. "Essa deve ser a política deste governo em 2025 – e é", declarou. gq/ra (dpa, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar