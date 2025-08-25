Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump quer reduzir custos de medicamentos nos EUA em até 1.500%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a possibilidade de aplicar tarifas sobre importações de medicamentos ao país. Segundo ele, isso será definido "bem rapidamente".

"Vamos fazer levantamentos sobre os custos dos medicamentos nos EUA", disse o presidente norte-americano durante coletiva de imprensa no Salão Oval".

E acrescentou: "Nós vamos reduzir os preços dos medicamentos no país em 1.400% ou 1.500%."

