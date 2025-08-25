Trump comprará navios da Coreia do Sul e diz que pode 'fazer progresso' com Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que comprará navios da Coreia do Sul e que o país asiático ajudará os americanos a retomarem a construção naval, em comentários antes da reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, nesta segunda-feira, 25.

"Não fazemos mais navios nos EUA, mas a Coreia do Sul nos ajudará a retomar a construção naval. Os sul-coreanos são grandes compradores de equipamentos militares americanos", disse, ao mencionar que o encontro tratará do comércio e a compra de equipamentos militares pelo país. "Não me importo em renegociar o acordo com a Coreia do Sul", acrescentou.