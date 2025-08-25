'Não sou um ditador', diz Trump ao comentar planos de federalizar polícias municipais dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que seja um "ditador" ao anunciar planos de federalizar as polícias municipais de "algumas cidades do país", repetindo o modelo já aplicado em Washington neste mês para, segundo ele, "descriminalizar os locais". "Não gosto de ditadores", afirmou o republicano na Casa Branca.

Trump declarou que a capital federal era "o lugar mais perigoso" do país há 11 dias, quando começou a intervenção federal, e que agora "é, talvez, o mais seguro".