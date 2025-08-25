Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não sou um ditador', diz Trump ao comentar planos de federalizar polícias municipais dos EUA

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que seja um "ditador" ao anunciar planos de federalizar as polícias municipais de "algumas cidades do país", repetindo o modelo já aplicado em Washington neste mês para, segundo ele, "descriminalizar os locais". "Não gosto de ditadores", afirmou o republicano na Casa Branca.

Trump declarou que a capital federal era "o lugar mais perigoso" do país há 11 dias, quando começou a intervenção federal, e que agora "é, talvez, o mais seguro".

Entre as medidas anunciadas, o presidente assinou uma ordem executiva que elimina a possibilidade de fiança sem pagamento para suspeitos detidos em Washington, reforçando a política de endurecimento da segurança na cidade. Também foi editado um decreto que estabelece punições a quem profanar a bandeira americana, seja queimando-a ou desrespeitando-a de outra forma. "Se queimar uma bandeira, você fica um ano na cadeia."

De acordo com Trump, o texto determina que essas pessoas "enfrentem processo judicial". O governo informou que os comunicados integrais dos decretos serão divulgados ainda nesta segunda-feira, 25.

