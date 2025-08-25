Medvedev 'precisa de ajuda' após eliminação na 1ª rodada do US Open, diz Boris Becker

A lenda do tênis alemão Boris Becker considerou, nesta segunda-feira (25), que Daniil Medvedev deveria procurar "ajuda profissional", depois de cair na primeira rodada do US Open, na mais recente de uma série de reações intempestivas do tenista russo em quadra. Medvedev protagonizou cenas insólitas no domingo, na derrota por 3 sets a 2 para o francês Benjamin Bonzi, em jogo que virou um verdadeiro caos durante a terceira parcial.

O drama começou quando o juiz de cadeira Greg Allensworth mandou Bonzi repetir o primeiro saque quando o francês tinha um match point e um fotógrafo entrou na quadra por engano. A decisão provocou a ira de Medvedev, que discutiu rispidamente com Allensworth e o acusou de querer encerrar a partida antes do tempo. O russo, ex-número 1 do mundo, se voltou para o público no estádio Louis Armstrong agitando os braços com veemência para mostrar seu descontentamento, o que provocou uma paralisação de seis minutos até que Bonzi pudesse sacar. O francês, nervoso, teve o serviço quebrado e perdeu o set, mas depois reagiu e venceu o jogo com parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 e 6-4.

O ato final de Medvedev foi quebrar sua raquete com raiva após a derrota. Posteriormente, ele disse aos jornalistas que espera receber uma multa considerável pelo mau comportamento, mas negou ter incitado o público. "Já vão me dar uma multa bem alta, então se eu falar alguma coisa, vou ter sérios problemas", afirmou. Quando perguntado se estava provocando deliberadamente a arbitragem para ver até que ponto poderia chegar antes de ser expulso do torneio, Medvedev respondeu: "Não fiz nada de errado hoje, não".

Mas suas ações foram motivo de preocupação para Becker, seis vezes campeão de torneios do Grand Slam. "Chamamos isso de 'colapso público'... Acho que ele precisa de ajuda profissional", escreveu o ex-tenista alemão na rede social X sobre a explosão de Medvedev. O americano Brad Gilbert, ex-jogador, treinador e comentarista, concordou com Becker e afirmou que "o cérebro de Medvedev está tirando o melhor dele" após uma série de derrotas recentes.

Campeão do US Open em 2021 e vice em 2023, o russo de 29 anos caiu na primeira rodada de três Grand Slams consecutivos este ano. "Eu concordo, ele definitivamente precisa de ajuda", respondeu Gilbert ao comentário de Becker. Por sua vez, o ex-capitão dos Estados Unidos na Copa Davis Patrick McEnroe, escreveu no X que Medvedev deveria "tirar o resto do ano de folga".