Irã discute com a Rússia seu programa nuclear antes de reunião com europeus

O Irã retomará na terça-feira, em Genebra, as negociações sobre seu programa nuclear com França, Reino Unido e Alemanha, anunciou a televisão estatal iraniana.

Os presidentes russo e iraniano discutiram nesta segunda-feira (25) o programa nuclear de Teerã, após vários países europeus ameaçarem restabelecer as sanções ao país persa se não houver acordo sobre o tema.

Os três países europeus — que fizeram parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 — ameaçam restabelecer, no final de agosto, as sanções suspensas sob esse pacto, para garantir que o programa de Teerã se limite a fins civis, conforme estipulado por uma cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Às vésperas da aguardada rodada de negociações, o presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com seu homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, informou o Kremlin nesta segunda-feira.

Os líderes discutiram "a situação a respeito do programa nuclear do Irã", acrescentou a mesma fonte.

A Presidência iraniana afirmou que Pezeshkian agradeceu a Putin por seu apoio ao "direito ao enriquecimento" de urânio por parte de Teerã e afirmou que seu país "não busca, nem jamais buscará, fabricar armas nucleares".