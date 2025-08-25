Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índia elevou compra de petróleo da Rússia desde início da guerra, reafirma conselheiro de Trump

Agência Estado
Agência Estado Autor
O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Peter Navarro, reafirmou, em entrevista para a Fox Business, nesta segunda-feira, 25, que a Índia aumentou a compra de petróleo da Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia. Na ocasião, ele também classificou como "insanidade" a suposta compra da commodity de Moscou pela Europa.

Navarro ainda disse que a tarifa sugerida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre móveis importados "é algo lindo" e mencionou o impacto da China no setor.

EUA

