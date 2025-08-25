Gabinete de segurança israelense se reúne na terça para discutir Gaza

O gabinete de segurança de Israel se reunirá na noite de terça-feira em Jerusalém, anunciou nesta segunda-feira (25) um porta-voz do primeiro-ministro. Segundo a imprensa local, será discutido no encontro uma eventual retomada das negociações visando uma trégua na Faixa de Gaza. Questionado pela AFP, o porta-voz de Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, não especificou os temas da reunião.

O gabinete de segurança, sob a presidência de Netanyahu, aprovou no início de agosto um plano para tomar o controle da Cidade de Gaza, assim como da segurança de todo o território palestino, com o objetivo de aniquilar o Hamas e libertar os reféns. O Exército israelense está preparando uma ofensiva já anunciada na Cidade de Gaza. Porém, Netanyahu ordenou na quinta-feira a abertura de negociações para libertar "todos" os reféns, em resposta a uma nova proposta de trégua dos mediadores aceita pelo movimento islamista palestino. Netanyahu não mencionou explicitamente a proposta dos mediadores - Egito, Catar e Estados Unidos - que visa um cessar-fogo de 60 dias associado à libertação dos reféns israelenses. O Fórum das Famílias dos Reféns, principal organização em Israel que reúne os familiares dos cativos em Gaza, pediu um dia de mobilização nacional na terça-feira em paralelo à reunião do gabinete de segurança.