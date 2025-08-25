Emissoras deveriam ter licenças revogadas por 'cobertura injusta' de conservadores, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta segunda-feira, 25, as emissoras americanas de TV ABC e NBC News. O líder americano disse que as redes estão entre as "mais tendenciosas" e que "deveriam perder suas licenças pela cobertura injusta de republicanos e/ou conservadores". A declaração foi dada em publicação na rede Truth Social. Trump disse ainda que ambas as emissoras são "um braço do Partido Democrata" e repetiu que deveriam ter as licenças revogadas. "Eu seria totalmente a favor disso, porque elas são tendenciosas e falsas, uma verdadeira ameaça à nossa democracia!!!".