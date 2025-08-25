Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emissoras deveriam ter licenças revogadas por 'cobertura injusta' de conservadores, diz Trump

Emissoras deveriam ter licenças revogadas por 'cobertura injusta' de conservadores, diz Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta segunda-feira, 25, as emissoras americanas de TV ABC e NBC News. O líder americano disse que as redes estão entre as "mais tendenciosas" e que "deveriam perder suas licenças pela cobertura injusta de republicanos e/ou conservadores". A declaração foi dada em publicação na rede Truth Social. Trump disse ainda que ambas as emissoras são "um braço do Partido Democrata" e repetiu que deveriam ter as licenças revogadas. "Eu seria totalmente a favor disso, porque elas são tendenciosas e falsas, uma verdadeira ameaça à nossa democracia!!!".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar