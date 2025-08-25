Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caroline Garcia encerra carreira com derrota no US Open

Autor AFP
Tipo Notícia

A tenista francesa Caroline Garcia, ex-número quatro do mundo, encerrou sua carreira profissional nesta segunda-feira (25) com uma derrota na primeira rodada do US Open para a russa Kamilla Rakhimova (65ª). 

A jogadora nascida em Lyon perdeu por 6-4, 4-6 e 6-3 para Rakhimova, de 23 anos, na quadra 6 do Grand Slam de Nova York, o último de 2025. 

Caroline Garcia, de 31 anos, foi derrotada três anos após chegar às semifinais do US Open e vencer o prestigiado WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada.

Após o match point perdido, a francesa se sentou, com os olhos cheios de lágrimas, antes de caminhar sorrindo em direção ao microfone, que como acontece raramente, foi aberto à perdedora da partida.

"O tênis me deu muito", disse Garcia, sob os olhares de seu treinador, Bertrand Perret, do presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), Gilles Moretton, e de seu marido, Borja Duran, com quem se casou em julho.

"O tênis me moldou. Estou muito em paz com a minha decisão. Eu não aguentava mais sofrer assim em quadra", concluiu a francesa, que tem enfrentado problemas físicos.

Ela deixa o circuito com 11 títulos e uma Fed Cup conquistada em 2019 pela França.

