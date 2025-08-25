Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Associação da Imprensa Estrangeira exigiu uma "explicação imediata" do Exército israelense e do gabinete do primeiro-ministro nesta segunda-feira (25), após o ataque a um hospital em Gaza que matou cinco jornalistas. 

"Exigimos uma explicação imediata das Forças de Defesa de Israel e do gabinete do primeiro-ministro. Exigimos que Israel cesse de uma vez por todas sua prática abominável de atacar jornalistas", afirmou o grupo em um comunicado.

