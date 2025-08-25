AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 - (até 1 de Setembro)
BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina -
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula da Silva faz reunião ministerial - 12H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
MÉXICO (México) - Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe discutem estratégia climática regional - (até 26)
QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025
Europa
VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (até 6 de Setembro)
QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30
SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente