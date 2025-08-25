Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 -  (até 1 de Setembro)

 BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina - 

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula da Silva faz reunião ministerial -  12H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 MÉXICO (México) - Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe discutem estratégia climática regional -  (até 26)

QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025

Europa

 VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza -  (até 6 de Setembro)

QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) -  10H30

SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  10H30

