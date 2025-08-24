Trump diz que poderia enviar a Guarda Nacional para Maryland para combater o crime

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais cedo que enviaria a Guarda Nacional para Baltimore para "limpá-la rapidamente do crime", se o governador de Maryland, Wes Moore, confirmasse que precisa de ajuda.

Anteriormente, Moore havia convidado o republicano para participar de uma caminhada pela segurança pública na cidade, sob o argumento de que seria uma oportunidade para "discutir estratégias para uma política de segurança pública eficaz".