UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA: No dia de sua independência, Ucrânia ataca Rússia com drones

A Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra a Rússia neste domingo (24), dia de sua independência, no momento em que os esforços diplomáticos para acabar com o conflito parecem perder ímpeto.

"Seu maior medo" era de que tudo o que tinham "pudesse pegar fogo", diz à AFP a prefeita de Benavente, Beatriz Asensio, sobre os muitos idosos que acabaram em um abrigo desta cidade após terem sido desalojados devido aos incêndios na Espanha que afetaram, sobretudo, áreas rurais com um grande contingente de pessoas mais velhas.

Líder de oposição sugere unidade a Netanyahu para salvar reféns em Gaza

O líder de um partido de oposição em Israel ofereceu, na noite de sábado (23), ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, formar um governo de unidade nacional para facilitar a libertação dos reféns em Gaza e evitar a intransigência da extrema direita no poder.

SANÁ, Iêmen:

Bombardeio israelense contra rebeldes huthis deixa ao menos dois mortos no Iêmen

Um bombardeio israelense na capital do Iêmen deixou pelo menos dois mortos e 35 feridos, reportaram os rebeldes huthis, uma semana após um ataque semelhante no âmbito dos confrontos desencadeados após a guerra na Faixa de Gaza.

-- ÁSIA

BOMBAY, Índia:

Índia planeja grande corte de impostos diante da ameaça tarifária de Trump

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, planeja um importante corte de impostos sobre bens de consumo cotidiano para aliviar a classe média diante da ameaça de um forte aumento das tarifas dos Estados Unidos.

