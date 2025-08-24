Israel bombardeia Cidade de Gaza e palestinos fogem; governo Netanyahu fala em 'arrasar Hamas'

Israel bombardeou os arredores da Cidade de Gaza na madrugada deste domingo, 25, destruindo mais prédios e casas da região devastada por quase dois anos de guerra. Os ataques de Tel Aviv nas últimas 24 horas mataram 63 pessoas, afirmou o Ministério da Saúde do território, controlado pelo grupo terrorista Hamas.

Neste sábado, o Al Jazeera Arabic obteve imagens mostrando o avanço israelense no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza. A região fica próxima de Zeitoun, que tem sido cada vez mais alvo do Exército israelense. Uma fonte do Hospital Al-Ahli destacou que uma criança morreu no último bombardeio de Israel em Sabra. Outros médicos ainda confirmaram a morte de 16 pessoas abrigadas no noroeste de Khan Younis e de 22 palestinos que buscavam ajuda humanitária no sudeste da região. De acordo com a pasta, ainda há pessoas sob os escombros, além de mortes por desnutrição nos hospitais e por tiros nos centros de distribuição de alimentos -casos que viraram rotina na Faixa de Gaza, de acordo com relatos locais. Testemunhas dizem ter ouvido explosões ininterruptas durante a noite nos bairros de Zeitoun e Shejaia, na Cidade de Gaza, enquanto tanques bombardeavam casas e ruas no bairro vizinho de Sabra e vários prédios eram destruídos na cidade de Jabalia -todos locais no norte de Gaza, região mais afetada pela catástrofe humanitária imposta ao território.

Tel Aviv diz ter retomado os bombardeios na área de Jabalia para desmantelar túneis e fortalecer o controle da área, e afirmou que a operação "permite a expansão do combate para áreas adicionais e impede que terroristas do Hamas voltem a operar nessas áreas". A ofensiva ocorre após Israel aprovar um plano para tomar a Cidade de Gaza, lar de metade dos mais de 2 milhões de habitantes do território, e enquanto um plano de cessar-fogo já aceito pelo Hamas espera pela aprovação de Israel. A iniciativa sofre críticas de diversas frentes -de organizações humanitárias, que temem pela população civil, da comunidade internacional, incluindo alguns dos principais aliados do Estado judeu, e até de parte da população israelense, que teme pela vida dos reféns sequestrados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro, que iniciaram a guerra, e ainda permanecem em Gaza.

Segundo relatos feitos à imprensa israelense no começo do mês, quando o plano foi aprovado, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu foi alertado até mesmo pelo chefe do Exército, Eyal Zamir, que a tomada da Cidade de Gaza colocaria a vida dos reféns em risco. O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, prometeu neste domingo prosseguir com a ofensiva e disse que a Cidade de Gaza será arrasada a menos que o Hamas concorde em encerrar a guerra nos termos de Israel e liberte todos os reféns. O grupo terrorista, por sua vez, afirmou em um comunicado que o plano demonstra que Israel não leva a sério um cessar-fogo, "a única maneira de devolver os reféns", de acordo com a facção, que responsabiliza Netanyahu pelas vidas dos sequestrados.

A proposta em discussão prevê uma trégua de 60 dias, a libertação de 10 reféns vivos mantidos em Gaza e a devolução de 18 corpos. Já Israel libertaria cerca de 200 prisioneiros palestinos que cumprem pena há muito tempo e estão sob sua custódia. Assim que o cessar-fogo começasse, os dois lados iniciariam negociações para uma trégua permanente, que incluiria o retorno dos reféns restantes. Os bombardeios fizeram milhares de pessoas novamente se deslocarem da Cidade de Gaza, carregando seus pertences em veículos e riquixás, enquanto outros dizem ter desistido de fugir. De acordo com a ONU, praticamente toda a população do território já se deslocou devido aos ataques, algumas dezenas de vezes. "Parei de contar as vezes que tive que levar minha esposa e três filhas para deixar minha casa na Cidade de Gaza", disse Mohammad, 40, à agência de notícias Reuters. "Nenhum lugar é seguro, mas não posso correr o risco. Se eles começarem a invasão repentinamente, usarão fogo pesado."