Bombardeio israelense contra rebeldes huthis deixa ao menos dois mortos no Iêmen

Um bombardeio israelense em Saná, na capital do Iêmen, deixou pelo menos dois mortos e 35 feridos, reportaram os rebeldes huthis, uma semana após um ataque semelhante no âmbito dos confrontos desencadeados após a guerra na Faixa de Gaza. As imagens da AFP mostraram uma coluna de fumaça preta sobre Saná.

"Agressão israelense contra Saná", a capital controlada pelos huthis, escreveu no X a emissora Al Masirah, controlada pelos rebeldes. O canal de televisão reportou que "vários ataques tiveram como alvo um posto de gasolina de uma companhia petrolífera na rua al Sitin" e uma "central elétrica" no sul de Saná, que já havia sido bombardeada por Israel há uma semana. O Ministério da Saúde, controlado pelos huthis, informou duas mortes e 35 feridos nos ataques israelenses. Uma fonte de segurança dos insurgentes disse à AFP que o ataque teve como alvo "o edifício de Segurança Municipal, situado no centro de Saná".

O exército israelense informou que "atacou infraestruturas militares do regime terrorista huthi" na capital, incluindo áreas próximas ao palácio presidencial, as centrais elétricas de Assar e Hezyaz e uma instalação de armazenamento de combustível, os quais são "utilizados para atividades militares" pelos insurgentes. "Os ataques foram realizados em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista huthi contra o Estado de Israel e seus civis, incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e veículos aéreos não tripulados contra território israelense nos últimos dias", declarou o exército em um comunicado. O Ministério da Defesa de Israel publicou uma foto que mostra o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, supervisionando a operação militar no Iêmen a partir de um bunker de comando.

- "Pagarão caro" - Na noite de sexta-feira, os huthis dispararam um míssil contra Israel, a cerca de 1.800 quilômetros de distância. As autoridades israelenses indicaram que "provavelmente se desintegrou no ar". O Iêmen está em guerra desde 2014, e os huthis controlam vastas áreas do território e fazem parte de um eixo liderado pelo Irã, que inclui outros grupos contrários a Israel na região, como o Hezbollah no Líbano e o movimento islamista palestino Hamas.

Os rebeldes iemenitas realizaram ataques repetidos com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza, que começou com o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023. Eles afirmam atuar em solidariedade aos palestinos. Israel conseguiu interceptar a maioria dos ataques huthis e retaliou com bombardeios contra alvos no Iêmen, em áreas sob controle dos insurgentes, incluindo portos no oeste do país e o aeroporto de Saná. "Os huthis pagarão caro por cada tentativa de atacar Israel", declarou o ministro da Defesa há uma semana.