O fim dos grandes incêndios que assolaram a Espanha durante duas semanas, que deixaram quatro mortos e devastavam mais de 350.000 hectares, "está muito mais próximo", afirmou neste sábado (23) a diretora espanhola de Proteção Civil e Emergências, enquanto Portugal anunciou a morte de um bombeiro, sua quarta vítima das chamas.

Legisladores do estado do Texas aprovaram, neste sábado (23), um novo mapa eleitoral projetado para ajudar o Partido Republicano a manter o controle do Congresso dos Estados Unidos nas eleições legislativas de 2026.

O Organização dos Estados Americanos (OEA) apresentou nesta semana um roteiro para o Haiti com o objetivo de ajudar o país, devastado pela violência das gangues, a restabelecer sua segurança, avançar em direção à estabilidade política e mitigar sua grave crise humanitária.

LOS ANGELES, Estados Unidos:

Comissão judicial dos EUA nega liberdade condicional aos irmãos Menéndez

Uma comissão judicial dos Estados Unidos negou, na sexta-feira (22), a liberdade condicional a Joseph Lyle Menéndez, um dia após seu irmão Erik também ter recebido a ordem de permanecer preso pelo assassinato de seus pais há mais de três décadas, em um dos crimes mais conhecidos da história do país.

GRAINAU, Alemanha:

O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

O Eibsee, um lago turquesa nos Alpes alemães conhecido como o "Caribe da Baviera", se tornou um destino turístico de massa. Agora, os visitantes precisam ter paciência nos congestionamentos, nos ônibus ou para estacionar.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos:

Dubai atrai recorde de milionários devido à ausência de impostos e vida de luxo

Dubai seduz um número recorde de milionários atraídos pela ausência de impostos sobre rendas e a oportunidade de um estilo de vida luxuoso e relaxado no emirado do Golfo.

