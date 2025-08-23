Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O gerente de um parque de diversões da França que negou a entrada de um grupo de menores israelenses foi acusado neste sábado de "discriminação por motivo de origem, etnia ou nacionalidade", e liberado, anunciou o Ministério Público.

O gerente do parque, localizado em Porte-Puymorens, negou na última quinta-feira a entrada no local de um grupo de 150 menores israelenses de 8 a 16 anos, apesar de eles terem reservado os ingressos. Essa "discriminação", caracterizada pela "negação de um bem ou serviço em local aberto ao público, ou proibição de acesso", acarreta pena de até cinco anos de prisão e multa de até 75.000 euros, segundo o MP de Perpignan.

O homem, 52, que estava em prisão preventiva desde quinta-feira, compareceu hoje perante um juiz. Ele disse que sua recusa não se deveu a considerações ideológicas, e sim a questões de segurança.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, descreveu ontem o incidente como "grave". "Espero que a Justiça seja firme. Não se pode deixar isso passar", comentou Retailleau, que citou o aumento dos "atos antissemitas".

dmc/pta/an/eg/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar