Fim dos incêndios na Espanha 'está muito mais próximo'

O fim dos grandes incêndios que assolaram a Espanha durante duas semanas, que deixaram quatro mortos e devastavam mais de 350.000 hectares, "está muito mais próximo", afirmou neste sábado (23) a diretora de Proteção Civil e Emergências, Virginia Barcones, à televisão pública TVE. "Já falta menos e o fim está muito mais próximo", explicou, ressaltando que os incêndios são muito "traiçoeiros" e que "é preciso fazer um último esforço para acabar com esta situação terrível".

Barcones explicou que restam "18 incêndios florestais ativos, destes, 17 estão em situação operacional 2" — representando um perigo para pessoas e residências — e preocupa "especialmente" o de Igüeña, na província de León, região noroeste de Castilla y León. Apesar disso, "o sentimento geral é de melhora, de evolução favorável, de que já falta menos", insistiu. Centenas de pessoas e várias localidades seguem evacuadas devido à ameaça das chamas, mas muitos moradores puderam retornar às suas casas nas últimas 24 horas. Os grandes incêndios afetaram especialmente toda a parte oeste do país, sobretudo as regiões de Galícia, Castilla y León e Extremadura.