Fim dos incêndios na Espanha 'está muito mais próximo'

Autor AFP
Tipo Notícia

O fim dos grandes incêndios que assolaram a Espanha durante duas semanas, que deixaram quatro mortos e devastavam mais de 350.000 hectares, "está muito mais próximo", afirmou neste sábado (23) a diretora de Proteção Civil e Emergências, Virginia Barcones, à televisão pública TVE.

"Já falta menos e o fim está muito mais próximo", explicou, ressaltando que os incêndios são muito "traiçoeiros" e que "é preciso fazer um último esforço para acabar com esta situação terrível".

Barcones explicou que restam "18 incêndios florestais ativos, destes, 17 estão em situação operacional 2" — representando um perigo para pessoas e residências — e preocupa "especialmente" o de Igüeña, na província de León, região noroeste de Castilla y León. 

Apesar disso, "o sentimento geral é de melhora, de evolução favorável, de que já falta menos", insistiu. 

Centenas de pessoas e várias localidades seguem evacuadas devido à ameaça das chamas, mas muitos moradores puderam retornar às suas casas nas últimas 24 horas. 

Os grandes incêndios afetaram especialmente toda a parte oeste do país, sobretudo as regiões de Galícia, Castilla y León e Extremadura.

O fogo teve início em meio a uma onda de calor que durou 16 dias e deixou temperaturas de 40ºC em todo o país, e até 45ºC em vários pontos do sul.

Com o fim da onda de calor, maior umidade e ventos menos intensos, "as condições são mais favoráveis" para a extinção, insistiu Barcones.

