Barça vence de virada na visita ao Levante (3-2) pela 2ª rodada do Espanhol

O Barcelona se manteve na liderança de LaLiga com mais uma vitória por 3 a 2 de virada diante do recém-promovido Levante, no estádio Ciutat de Valencia, neste sábado (23), pela segunda rodada do campeonato espanhol. Os gols de Pedri González (49'), Ferran Torres (52') e um gol contra de Unai Elgezabal nos acréscimos (90'+1) salvaram o Barça após um primeiro tempo em que ficou em desvantagem com os gols de Iván Romero (15') e José Luis Morales (45'+7 de pênalti).

O time valenciano tentou surpreender, enquanto Hansi Flick escalou o brasileiro Raphinha como meia-atacante, deixando o inglês Marcus Rashford na ponta esquerda. A entrada de Marc Casadó, que têm ficado em evidência nos últimos dias devido à sua possível saída da equipe, também foi outra novidade no time titular, substituindo o holandês Frenkie de Jong, que teve alguns dias de folga devido à sua segunda paternidade. A proposta do Levante se baseou em se fechar atrás com uma defesa de cinco homens e explorar as oportunidades. E assim foi. O time da casa conseguiu abrir dois gols de vantagem. Em um belo contra-ataque, Romero finalizou com perfeição após superar Pau Cubarsí e colocar o Levante na frente.

O Barça continuou tocando a bola sem perigo até que, em outro contra-ataque do time da casa, a bola acabou tocando na mão de Alejandro Balde. Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti, que Morales converteu sob o olhar atento de Joan García. Os comandados de Flick acordaram e empataram o jogo em quatro minutos, logo após o intervalo.

Pedri (49') diminuiu com um chute de pé direito no ângulo superior, de fora da área, e Ferran (52') marcou de pé direito após um cruzamento de Raphinha, deixando tudo igual no placar. O Barça buscou a vitória até o final contra um adversário aguerrido que afastava o perigo, mas os atuais campeões contaram com a sorte. Um cruzamento de Lamine Yamal da direita foi desviado por Elgezabal (90'+1), mas a bola acabou entrando.

Um banho de água fria para um Levante combativo, que não resistiu ao ímpeto do Barcelona. O time catalão dorme na primeira colocação com seis pontos em duas rodadas. - Atleti tropeça - O Atlético de Madrid voltou a decepcionar ao empatar em 1 a 1 com o recém-promovido Elche no estádio Metropolitano, na capital espanhola.