Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar 'óleo e vinagre'

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (22) que organizar uma reunião entre os líderes ucraniano, Volodimir Zelensky, e russo, Vladimir Putin, é tão difícil quanto misturar "óleo e vinagre". 

"Veremos se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Você sabe, é um pouco como óleo e vinagre. Eles não se dão muito bem, por razões óbvias", disse Trump a jornalistas em Washington.

