Técnico do Manchester United deixa portas abertas para Antony

O técnico do Manchester United, o português Rúben Amorim, afirmou nesta sexta-feira (22) que os jogadores que estão na lista de negociáveis do clube, como o brasileiro Antony, podem iniciar uma "vida nova" em Old Trafford, caso não consigam uma transferência neste início de temporada. Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho e Tyrell Malacia foram afastados do elenco do United e o objetivo do clube é que eles sejam negociados antes do dia 1º de setembro.

No entanto, nenhum dos quatro jogadores atraiu o interesse de outras equipes, muito por conta dos altos valores exigidos pela diretoria dos 'Red Devils'. Caso não encontrem outro clube, Amorim afirmou nesta sexta que poderá contar com eles. "Estão treinando e se preparando para um novo capítulo. Quando a janela de transferências fechar, a história será diferente. Vamos recebê-los e então uma vida nova vai começar. Tudo pode acontecer", afirmou o treinador. A imprensa inglesa informou o interesse do Chelsea em contratar Garnacho e o Betis espera poder contar novamente com Antony, que brilhou pelo clube espanhol em seu período de empréstimo no primeiro semestre.

"Sei que não é algo bom ter jogadores nesta situação, mas está claro que eles querem deixar o clube", disse Amorim. "Sendo assim, temos que tentar acertar as coisas para que as partes fiquem felizes e eu tenho que treinar os jogadores que acredito que vão estar aqui no futuro". Após uma temporada 2024/2025 muito decepcionante, o Manchester United estreou no Campeonato Inglês no último fim de semana com uma derrota por 1 a 0 diante do Arsenal.