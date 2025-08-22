Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA

Residente no estado de Maryland e casado com uma americana, García tornou-se um símbolo da política de deportação em massa de imigrantes conduzida pelo presidente Donald Trump. Ele foi deportado para El Salvador em março, juntamente com mais de 250 homens, a maioria deles por suspeita de pertencer a uma gangue venezuelana.

O salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado dos Estados Unidos por engano, devolvido posteriormente ao país e preso sob a acusação de tráfico de imigrantes sem documentos, foi libertado nesta sexta-feira (22), anunciou seu advogado.

Posteriormente, o governo de Trump reconheceu um "erro administrativo" em relação ao seu caso, já que em 2019 havia sido revogada uma ordem de deportação contra ele.

García foi trazido de volta aos Estados Unidos em junho, mas o governo de Trump iniciou imediatamente um processo contra ele no estado do Tennessee por supostamente facilitar a entrada ilegal de migrantes.

Um juiz do Tennessee decidiu em 23 de julho que ele deveria ser libertado enquanto aguarda julgamento nesse caso, cujo início está previsto para 27 de janeiro de 2026.

Logo após ser solto, García se reencontrou com sua família após 160 dias, no que chamou de "dia muito especial", segundo a organização de defesa dos migrantes Casa. "Estamos mais perto da justiça, mas a justiça plena ainda não foi alcançada", disse o salvadorenho.