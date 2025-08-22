Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia afirma que 'não há reunião prevista' entre Putin e Zelensky

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira que "não há nenhuma reunião prevista" entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, apesar das tentativas do governo dos Estados Unidos de organizar um encontro de cúpula.

"Não há nenhuma reunião prevista", declarou em uma entrevista ao canal americano NBC News. Ele acrescentou que Putin "está disposto a se reunir com Zelensky quando uma agenda para a cúpula estiver pronta".

