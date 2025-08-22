Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Portugal luta contra incêndios florestais

Autor AFP
Tipo Notícia

Portugal prosseguia nesta sexta-feira (22) com as operações de combate aos incêndios florestais no centro do país que já deixaram três mortos e devastaram quase 60.000 hectares, apesar de uma queda na temperatura que melhorou a situação, segundo a Proteção Civil. 

Quase 1.600 bombeiros lutam contra as chamas, com o apoio de aviões-tanque e helicópteros, na localidade de Argenil (centro).

"Pode ser (...) o maior incêndio já registrado em Portugal", disse Paulo Fernandes, professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade de Trás-os-Montes, em referência ao incidente que começou há 10 dias.

Portugal registra um alívio na frente de batalha contra as chamas desde quinta-feira, graças a uma diminuição da temperatura que deve continuar durante os próximos dias.

Os incêndios florestais deixaram três mortos e vários feridos em estado grave, em particular bombeiros, além de destruir residências e propriedades agrícolas.

O primeiro-ministro Luís Montenegro, criticado pela gestão da catástrofe, defendeu o governo e disse que "apenas aqueles que não conhecem o país (...) podem pensar que é possível estar em todos os lugares, a todo momento, e antecipar o surgimento e a rápida propagação de todos os incêndios".

Após uma reunião extraordinária com os ministros, ele anunciou uma série de medidas de emergência a favor das populações afetadas, incluindo o financiamento da reconstrução de residências e ajudas aos agricultores.

O chefe de Governo também reconheceu a necessidade de iniciar uma reflexão sobre a gestão das florestas e o atual sistema de proteção civil. 

Segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), de 276.000 hectares foram destruídos desde o início do ano em Portugal. 

Em 2017, mais de 563.000 hectares foram queimados em incêndios que provocaram 119 mortes. 

