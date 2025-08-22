ONU declara fome generalizada em Gaza e culpa Israel, que contesta a acusação

A fome foi oficialmente confirmada na região de Cidade de Gaza e pode se espalhar em um prazo de duas semanas para mais dois centros populacionais na Faixa de Gaza, de acordo com a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), a autoridade global sobre a fome no mundo e apoiada pela ONU, em um relatório divulgado nesta sexta-feira, 22. Segundo o relatório, o recente colapso de insegurança alimentar é considerado como a "pior deterioração" do território desde que o instituto começou a monitorar Gaza em 2023.

Após 22 meses de guerra, deslocamento e severas restrições israelenses a alimentos e outras ajudas, mais de 500 mil pessoas na Cidade de Gaza e seus arredores estão enfrentando condições catastróficas "caracterizadas por fome, miséria e morte" sob critérios que atendem ao limiar da fome, disse o IPC. "Como essa fome é completamente causada pelo homem, ela pode ser interrompida e revertida", aponta o relatório. "O tempo para debate e hesitação passou, a fome está presente e se espalhando rapidamente. Não deveria haver dúvida na mente de ninguém de que uma resposta imediata e em grande escala é necessária." Sem uma ação rápida, incluindo um cessar-fogo, "as mortes evitáveis irão aumentar exponencialmente", alertou o documento. Aumento da fome De acordo com o relatório, o número de pessoas experimentando condições de fome deve chegar a um terço da população total da Faixa de Gaza em setembro, com as condições severas se espalhando para a região de Deir al-Balah, no centro de Gaza, e Khan Younis, no sul do território palestino.

O documento foi divulgado em meio a uma ofensiva das Forças de Defesa de Israel (FDI) para tomar o controle total da Cidade de Gaza, a maior cidade da Faixa de Gaza. A ofensiva incluirá o deslocamento em massa dos residentes na cidade, de acordo com o Exército de Israel. O relatório marca a primeira vez que a fome foi confirmada em Gaza e na região do Oriente Médio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Desde meados de agosto, cerca de 1 milhão de pessoas em todo o território palestino já estavam enfrentando níveis de insegurança alimentar "emergenciais" - um passo abaixo da fome - incluindo desnutrição aguda e mortalidade excessiva causada por lacunas no consumo de alimentos, de acordo com o IPC.

"A completa paralisação das entregas de alimentos humanitários e comerciais em março e abril, seguida por volumes criticamente baixos até julho, juntamente com o colapso da produção local de alimentos levou a extrema escassez de alimentos", disse o relatório. "Embora 55.600 toneladas métricas de alimentos tenham entrado em Gaza na primeira metade de agosto, isso permanece amplamente insuficiente para compensar os déficits prolongados. Além disso, desafios de segurança e operacionais impediram que grande parte dos alimentos alcançassem a população." Em nota, o IPC disse que os números de seu relatório são subestimados porque só incluem as populações analisadas e classificadas nas regiões da Cidade de Gaza, Deir al-Balah e Khan Younis. Eles excluem qualquer população restante em Rafah, no sul, "já que a cidade é amplamente desabitada" depois que uma grande ofensiva militar israelense destruiu grande parte da cidade. Israel contesta relatório

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, negou que haja fome em Gaza, chamando relatos de inanição de "mentiras" promovidas pelo grupo terrorista Hamas. Após a publicação de imagens de crianças emaciadas em Gaza e relatórios de mortes relacionadas à fome, Israel anunciou medidas para permitir a entrada de mais ajuda humanitária. No entanto, a ONU e os palestinos em Gaza dizem que o que está entrando está muito abaixo do necessário. A agência militar israelense responsável pela transferência de ajuda para o território, conhecida como COGAT, rejeitou o relatório do IPC nesta sexta-feira, classificando-o como "falso e tendencioso". A agência rejeitou a afirmação de que havia fome em Gaza e disse que passos significativos foram tomados para expandir a quantidade de ajuda entrando no território palestino nas últimas semanas. Em uma publicação nas redes sociais, o ministério das Relações Exteriores de Israel também rejeitou as conclusões, dizendo que o relatório do IPC estava "baseado em mentiras do Hamas." A pasta afirmou que mais de 100 mil caminhões de ajuda entraram em Gaza desde o início da guerra, incluindo um influxo maciço nas últimas semanas com alimentos básicos.