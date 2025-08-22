Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu chama de 'mentira descarada' relatório da ONU sobre fome em Gaza

Autor AFP
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou, nesta sexta-feira (22), de "mentira descarada" a declaração de um organismo da ONU que afirma haver fome extrema em algumas áreas de Gaza. 

"O relatório do IPC é uma mentira descarada", declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete, referindo-se ao documento da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), com sede em Roma. 

Ele acrescentou que "Israel não tem uma política de fome", e citou a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza durante a guerra. 

