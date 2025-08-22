Lavrov diz que não há encontro entre Putin e Zelenski planejado, apesar de esforços de Trump

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta sexta-feira, 22, que não há planos para um encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, para discutir a guerra que já dura três anos. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que iniciou preparativos para uma reunião entre eles.

"Não há encontro planejado" entre os dois líderes, disse Lavrov em entrevista à NBC. Na segunda-feira, 18, Trump havia publicado na Truth Social que conversou com Putin e deu início aos preparativos para uma cúpula em local ainda a ser definido. Ele acrescentou que participaria depois de uma reunião trilateral.