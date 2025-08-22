Itália prende ucraniano suspeito de sabotar gasodutos russos

Ministério Público alemão acusa detido de ter coordenado ataques aos gasodutos Nord Stream, no Mar Báltico, em 2022. Grupo teria usado veleiro para colocar explosivos nos dutos.A polícia italiana prendeu um ucraniano suspeito de ter coordenado os ataques aos gasodutos Nord Stream, no Mar Báltico, que levava gás da Rússia para a Alemanha, informou o Ministério Público alemão nesta quinta-feira (21/08). O suspeito, identificado apenas como Serhii K., foi detido de noite na província de Rimini, na costa leste da Itália. Visto pela Rússia e pelo Ocidente como um ato de sabotagem, até hoje, ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque que danificou gravemente os dutos, agravando a crise de fornecimento de energia na Europa e marcando uma nova escalada na guerra na Ucrânia. No final de setembro de 2022, autoridades dinamarquesas e suecas detectaram vazamentos de gás nos dutos do Nord Stream 1 e Nord Stream 2 próximos a uma ilha da Dinamarca. Construídos pela Rússia, os dutos levam gás russo até a Alemanha. Embora nenhum dos dois estivesse em operação no momento das explosões, os gasodutos eram mantidos cheios devido à pressão. Operados por um consórcio, no qual a gigante russa Gazprom é majoritária, os gasodutos estavam no centro das tensões geopolíticas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022. Até 2021, Moscou era o principal fornecedor de gás para a Europa. Veleiro alugado Investigações mostraram que o gasoduto teria sido danificado com explosivos. O Ministério Público alemão afirmou que um grupo de pessoas partiu da cidade alemã de Rostock com um veleiro para colocar os explosivos nos dutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm. O barco foi alugado na Alemanha com documentos falsos. O suspeito é acusado de conluio para causar explosão, atos de sabotagem anticonstitucional e destruição de infraestrutura crítica. Serhii K. será transferido para a Alemanha, onde será apresentado ao juiz de instrução. cn (dpa, afp, Reuters)