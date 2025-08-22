Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel critica relatório do IPC e afirma que 'não há fome em Gaza'

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

"Não há fome em Gaza", afirmou nesta sexta-feira o governo de Israel, que rejeitou de maneira categórica um relatório internacional que expressa uma conclusão contrária, além de apresentar o estudo como parcial e baseado "nas mentiras do Hamas". 

"O IPC (Classificação Integrada de Segurança Alimentar) acaba de publicar um relatório fabricado 'sob medida' para a falsa campanha do Hamas", escreveu o Ministério das Relações Exteriores de Israel em um comunicado.

A nota acusa o IPC de ter "desviado de suas próprias regras e ignorado seus próprios critérios", antes de acrescentar que "todo (o relatório) é baseado nas mentiras do Hamas", divulgadas por "organizações com interesses particulares".

mj/hme/mab/es/fp

