Irã se reunirá com países europeus na próxima semana para abordar programa nuclear

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Irã se reunirá na próxima semana com Reino Unido, França e Alemanha para falar sobre seu programa nuclear, informaram, nesta sexta-feira (22), os países envolvidos na negociação, que busca evitar que as potências europeias restabeleçam as sanções contra Teerã.

A República Islâmica suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após a guerra de 12 dias com Israel em junho, argumentando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Os três países europeus - que fizeram parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã em 2015 - ameaçam restabelecer, no fim de agosto, as sanções suspensas segundo este pacto para garantir que o programa atômico de Teerã esteja limitado a fins civis, o que prevê uma cooperação com a AIEA.

O Irã nega que seu programa nuclear tenha objetivos militares, mas este acordo internacional foi minado após a saída dos Estados Unidos, em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, e restabeleceram as sanções.

O chanceler do Irã, Abbas Araqchi, anunciou que o diálogo com os três países e a União Europeia continuará na próxima terça-feira com uma reunião dos ministros das Relações Exteriores, após um telefonema com seus pares.

A França confirmou que as partes retomarão o diálogo, mas advertiu o Irã que o tempo é curto.

"O tempo está se esgotando", afirmou no X o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noel Barrot.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, declarou, também no X, que seu país segue "comprometido com a diplomacia, mas que o tempo urge".

Os chanceleres não informaram onde essas conversas serão realizadas, sendo este o segundo ciclo de diálogos entre as partes desde a guerra entre Irã e Israel.

O Irã e este grupo de países, conhecidos como E3, realizaram um ciclo de conversas no final de julho no consulado iraniano em Istambul, que Teerã qualificou como "franco".

