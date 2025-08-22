Guardiola confirma retorno de Rodri no City

O volante espanhol Rodri, que se lesionou durante a Copa do Mundo de Clubes, estará à disposição para enfrentar o Tottenham pelo Campeonato Inglês, anunciou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, nesta sexta-feira (22). "Rodri e Phil [Foden] não estavam disponíveis para o último jogo, mas era só por falta de treinamento e de ritmo. Eles estão prontos para jogar amanhã", disse Guardiola em entrevista coletiva.

Por outro lado, os croatas Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, além do atacante brasileiro Savinho, vão desfalcar os 'Citizens' contra os 'Spurs' nesta segunda rodada do Inglês. Rodri, de 29 anos e atual Bola de Ouro, ficou afastado durante quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho. Ele retornou em maio deste ano, mas se lesionou novamente na derrota do City diante do Al-Hilal (4 a 3) pelas oitavas de final da Copa de Clubes. "Eu só quero o Rodri regular que todos nós conhecemos, isso é tudo. Não tenho dúvida do seu potencial e suas qualidades. Por enquanto, ele continua sendo o melhor do mundo. Daqui a alguns meses, outro jogador será escolhido [Bola de Ouro], mas por enquanto é ele", declarou Guardiola.