FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) fez uma operação de busca nesta sexta-feira a casa de John Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump, mas atualmente é um ferrenho opositor do presidente. 

Agentes do FBI entravam e saíam na madrugada desta sexta-feira de sua residência no subúrbio de Washington, observou um jornalista da AFP.

