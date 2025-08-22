FBI faz buscas na casa de John Bolton, ex-conselheiro de Trump, hoje opositor

O FBI, Polícia Federal americana, fez buscas nesta sexta-feira (22) na casa de John Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump, mas atualmente é um ferrenho opositor do presidente. Questionado sobre operação realizada na casa de Bolton durante a madrugada, Trump disse que não era "um fã" de seu ex-assessor, mas garantiu que não sabia nada sobre a operação antes de ela acontecer.

"Eu vi na televisão esta manhã", declarou o presidente a jornalistas durante uma visita ao Centro Kennedy, em Washington. "Ele é um canalha", afirmou, referindo-se a Bolton. "É uma pessoa muito reservada, exceto na televisão, onde pode dizer coisas ruins sobre Trump". Na madrugada desta sexta-feira, um jornalista da AFP viu agentes do FBI entrando e saindo da casa deste ex-alto funcionário da Casa Branca, localizada em Bethesda, nos arredores de Washington. "NINGUÉM está acima da lei... Os agentes do FBI estão em uma missão", escreveu no X o diretor do FBI, Kash Patel, aliado próximo de Trump, sem especificar a que caso se referia.

Em resposta às perguntas da AFP sobre a operação, o FBI afirmou que não fará "nenhum comentário". - Informações confidenciais - De acordo com o jornal The New York Times e outros veículos de comunicação americanos, a revista foi ordenada para determinar se Bolton havia compartilhado ou obtido informações confidenciais ilegalmente.

O Washington Post indicou, por sua vez, que Bolton não se encontrava em sua residência no momento da busca e não foi acusado de nenhum crime. Bolton, hoje com 76 anos, trabalhou na Casa Branca de abril de 2018 a setembro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021). Em 2020, suas memórias, 'The Room Where it Happened' (A sala onde aconteceu, em tradução livre), irritaram o presidente, que chegou a dizer que Bolton deveria estar "na prisão" por causa do livro.

Desde então, Bolton se tornou um crítico muito visível e combativo de Trump, aparecendo frequentemente em programas de TV e em notas de imprensa para condenar aquele a quem chamou de "inadequado para ser presidente". Durante a campanha presidencial em 2024, Trump insistiu em seu desejo de investigar e processar seus "inimigos internos". Após voltar à Casa Branca, em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva acusando seu ex-assessor de revelar "informações confidenciais durante seu mandato" na Presidência.