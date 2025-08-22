Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boric anuncia libertação de 104 torcedores detidos na Argentina

AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente Gabriel Boric anunciou nesta sexta-feira (22) a libertação de 104 torcedores chilenos que foram detidos na Argentina após os confrontos na partida entre a Universidad de Chile e Independiente.

Boric enviou a Buenos Aires o seu ministro do Interior para supervisionar o estado dos torcedores feridos e detidos no jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que foi cancelado aos três minutos do segundo tempo, após os incidentes violentos.

"O ministro Álvaro Elizalde me informa que o Ministério Público acaba de decretar a liberdade dos 104 torcedores da Universidad de Chile que estavam detidos em delegacias na Argentina", afirmou o presidente em sua conta na rede social X.

"Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas", acrescentou.

Dezenove chilenos foram hospitalizados, três deles gravemente feridos, segundo o governo. Um dos feridos, com traumatismo craniano, se jogou da arquibancada ao ser encurralado por torcedores argentinos.

O ministro Elizalde deve visitar o hospital Fiorito, em Buenos Aires, nesta sexta-feira.

Os incidentes aconteceram no início do segundo tempo, quando os times empatavam em 1 a 1. O árbitro suspendeu a partida e a Conmebol anunciou seu cancelamento depois. No jogo de ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0.

