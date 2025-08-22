Boric anuncia libertação de 104 torcedores detidos na Argentina

O presidente Gabriel Boric anunciou nesta sexta-feira (22) a libertação de 104 torcedores chilenos que foram detidos na Argentina após os confrontos na partida entre a Universidad de Chile e Independiente. Boric enviou a Buenos Aires o seu ministro do Interior para supervisionar o estado dos torcedores feridos e detidos no jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que foi cancelado aos três minutos do segundo tempo, após os incidentes violentos.

"O ministro Álvaro Elizalde me informa que o Ministério Público acaba de decretar a liberdade dos 104 torcedores da Universidad de Chile que estavam detidos em delegacias na Argentina", afirmou o presidente em sua conta na rede social X. "Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas", acrescentou. Dezenove chilenos foram hospitalizados, três deles gravemente feridos, segundo o governo. Um dos feridos, com traumatismo craniano, se jogou da arquibancada ao ser encurralado por torcedores argentinos. O ministro Elizalde deve visitar o hospital Fiorito, em Buenos Aires, nesta sexta-feira.