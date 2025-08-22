Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano, diz PF

Coaf considera movimentação atípica e aponta "indícios de lavagem de dinheiro". Relatório compõe inquérito sobre suspeita de coação no julgamento da trama golpista.O ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e junho de 2024, segundo um relatório de inteligência financeira analisado pela Polícia Federal (PF). As informações foram juntadas ao inquérito que indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por coação de autoridades para impedir o avanço do julgamento da trama golpista. As movimentações levantadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foram consideradas atípicas pelo órgão e, segundo os investigadores, "apresentam indícios de possíveis práticas de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos". O Coaf atua no combate à lavagem de dinheiro e é ligado ao Ministério da Fazenda. R$ 19 milhões recebidos via Pix Ao todo, Bolsonaro recebeu R$ 30.576.801,36 em créditos e retirou R$ 30.595.430,71 no período. Mais de 60% do montante foi recebido via Pix, totalizando 1.214.254 operações, que ultrapassaram R$ 19,2 milhões. A maior parte desse valor corresponde aos recursos canalizados via doações de apoiadores entre 2023 e 2024. Resgates de investimentos, operações de câmbio, proventos e previdência privada também integraram os valores recebidos. Entre os principais pagadores a Bolsonaro está o PL, seu partido, que lhe transferiu R$ 291 mil. Outros montantes foram recebidos via transferência direta e depósitos em cheque. Os recursos foram usados principalmente para o pagamento de dois escritórios de advocacia, despesas que atingiram R$ 6,6 milhões. Débitos também foram registrados a empresas de engenharia, arquitetura e concessionárias de veículos, além de R$ 198 mil em 97 saques e R$ 18,3 milhões aplicados em títulos de renda fixa. Outros R$ 25 mil foram gastos em três operações de câmbio. Coaf considera 50 movimentações como atípicas O Coaf considerou atípicas ao menos 50 transações suspeitas envolvendo o ex-presidente e pessoas ligadas a ele, como Eduardo e a esposa Michelle Bolsonaro. A PF também identificou um grande volume de transações no período de dezembro de 2024 a junho de 2025, quando foram movimentados R$ 22 milhões. Entre as operações atípicas relacionadas a Bolsonaro, consta o repasse de R$ 2 milhões para bancar a estadia de Eduardo nos Estados Unidos. A transferência foi feita no dia 13 de maio deste ano. O repasse já era de conhecimento público e foi confirmado pelo próprio Bolsonaro em depoimento à PF. No entanto, o Coaf registrou outra transferência de R$ 2 milhões de sua conta para Michelle Bolsonaro. De acordo com a PF, a quantia foi omitida pelo ex-presidente no depoimento prestado durante as investigações. A corporação acredita que as transferências foram feitas para contornar bloqueios de recursos. No caso de Eduardo, foi encontrada uma operação de câmbio de R$ 1,6 milhão para uma conta no banco Wells Fargo, nos Estados Unidos. A movimentação ocorreu no dia 26 de maio deste ano. "Adicionalmente, a empresa [corretora] declarou, na mesma comunicação, que o valor teria como origem uma doação realizada por seu genitor, Jair Bolsonaro, conforme indicado em extrato bancário encaminhado à corretora", completou o relatório. Eduardo e Bolsonaro indiciados Os apontamentos do Coaf reforçam os apontamentos da PF de que a ação de Eduardo Bolsonaro nos EUA recebeu aportes vultosos do pai, considerado pela corporação como financiador da articulação. O lobby instou autoridades americanas a sancionarem o Brasil e juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), o que, para a polícia, indica tentativa de atrapalhar o processo penal. A defesa do ex-presidente não se manifestou sobre o relatório do Coaf. Mais cedo, disse ter sido surpreendida com o indiciamento de seu cliente e negou que medidas cautelares foram descumpridas. O ministro do STF Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa de Bolsonaro esclarecer informações obtidas pela PF, incluindo o documento encontrado em seu celular em que ele pede asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. gq (Agência Brasil, OTS)