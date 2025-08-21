Ucraniano suspeito de coordenar sabotagem do gasoduto Nord Stream é preso na Itália
Um ucraniano suspeito de ser um dos coordenadores da operação de sabotagem contra o gasoduto russo Nord Stream, no Mar Báltico, em 2022, foi preso nesta quinta-feira (21) na Itália, informou a Procuradoria federal da Alemanha.
"A Procuradoria federal alemã ordenou a detenção, em conformidade com um mandado de prisão europeu, do cidadão ucraniano Serhii K. pela polícia italiana na província de Rimini", segundo um comunicado.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
"Serhii K. fazia parte de um grupo de pessoas que, em setembro de 2022, plantou explosivos nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, perto da ilha (dinamarquesa) de Bornholm", escreveu a Procuradoria federal da Alemanha, especializada em casos de terrorismo.
Ele é "provavelmente um dos coordenadores da operação de sabotagem", acrescenta.
Em 26 de setembro de 2022, quatro vazamentos foram detectados nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, na ilha dinamarquesa de Bornholm, que conectam a Rússia à Alemanha e que estão no centro de tensões geopolíticas desde o início da guerra na Ucrânia.
Nenhum deles estava operacional quando os vazamentos ocorreram. Moscou já havia interrompido o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1 devido à disputa entre Rússia e os países europeus que apoiam a Ucrânia. O Nord Stream 2 nunca foi lançado.
Segundo a Procuradoria alemã, "para o transporte, ele e seus cúmplices utilizaram um veleiro que havia zarpado de Rostock", um porto alemão no mar Báltico.
"O veleiro foi alugado a uma empresa alemã com documentos de identidade falsos por meio de intermediários", continua o comunicado.
"Os explosivos detonaram em 26 de setembro de 2022. As explosões causaram graves danos aos dois gasodutos", lembra a Procuradoria.
Após ser transferido pelas autoridades italianas para a Alemanha, o suspeito ucraniano comparecerá perante um juiz do Tribunal Federal de Justiça alemão.
clp/kas/es/avl/aa