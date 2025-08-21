UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky impõe condições: primeiro garantia de segurança e depois reunião com Putin

Com bombardeios e operações, o Exército israelense intensificou a ofensiva na Cidade de Gaza nesta quinta-feira (21), com o objetivo de tomar o que apresenta como o último grande reduto do movimento islamista Hamas no território palestino.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que seu primeiro encontro com Vladimir Putin desde o início da invasão russa pode acontecer nas próximas semanas, mas depois que as potências ocidentais definirem as garantias de segurança para seu país.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Câmara aprova lei para que redes sociais protejam menores

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (20) um projeto de lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger os menores de idade nas redes sociais, em meio a um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos.

(Brasil lei infância pornografia jovens internet, 440 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos pelo assassinato de seus pais em 1989, comparecerão, a partir desta quinta-feira (21), a uma comissão judicial encarregada de avaliar seu pedido de liberdade condicional.

(EUA justiça homicídio prisão, 490 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham

O príncipe herdeiro da coroa britânica, William, e sua família planejam se instalar em uma nova residência em Windsor, o que despertou incertezas sobre o futuro do Palácio de Buckingham, atualmente em reforma.

(GB diplomacia realeza política gente turismo, 580 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

KAMPALA:

Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

O governo de Uganda anunciou um acordo para receber migrantes que não atendam aos requisitos para permanecer nos Estados Unidos, em um novo episódio da campanha de Washington para enviar estrangeiros a outros países.

(Uganda EUA política migração, 490 palavras, já transmitida)

CARTUM:

Sudaneses lutam para reconstruir capital devastada pela guerra

Nas ruas de Cartum, a capital do Sudão, trabalhadores retiram os escombros das casas destruídas pelas balas, levantam árvores caídas e reparam a rede elétrica, no primeiro esforço de reconstrução desde que começou a guerra há mais de dois anos.

(Sudão conflito África, 720 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

BUENOS AIRES:

Brigas entre torcedores no jogo Independiente-U de Chile terminam com 10 feridos e 90 detidos

Dez pessoas ficaram feridas e 90 foram detidas após uma batalha campal na noite de quarta-feira (20) entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

(Fbl violência Independiente UChile CHI 2025 ARG, 580 palavras, já transmitida)

- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores da América

