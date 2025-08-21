PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Exército israelense intensifica ofensiva na Cidade de Gaza
UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky impõe condições: primeiro garantia de segurança e depois reunião com Putin
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
GAZA:
Exército israelense intensifica ofensiva na Cidade de Gaza
Com bombardeios e operações, o Exército israelense intensificou a ofensiva na Cidade de Gaza nesta quinta-feira (21), com o objetivo de tomar o que apresenta como o último grande reduto do movimento islamista Hamas no território palestino.
(Gaza palestinos conflito Hamas Israel, 690 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA
=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===
KIEV:
Zelensky impõe condições: primeiro garantia de segurança e depois reunião com Putin
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que seu primeiro encontro com Vladimir Putin desde o início da invasão russa pode acontecer nas próximas semanas, mas depois que as potências ocidentais definirem as garantias de segurança para seu país.
(Ucrânia Rússia diplomacia EUA conflito, 740 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
BRASÍLIA:
Câmara aprova lei para que redes sociais protejam menores
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (20) um projeto de lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger os menores de idade nas redes sociais, em meio a um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos.
(Brasil lei infância pornografia jovens internet, 440 palavras, já transmitida)
LOS ANGELES:
Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia
Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos pelo assassinato de seus pais em 1989, comparecerão, a partir desta quinta-feira (21), a uma comissão judicial encarregada de avaliar seu pedido de liberdade condicional.
(EUA justiça homicídio prisão, 490 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
LONDRES:
Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham
O príncipe herdeiro da coroa britânica, William, e sua família planejam se instalar em uma nova residência em Windsor, o que despertou incertezas sobre o futuro do Palácio de Buckingham, atualmente em reforma.
(GB diplomacia realeza política gente turismo, 580 palavras, já transmitida)
-- ÁFRICA
KAMPALA:
Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes
O governo de Uganda anunciou um acordo para receber migrantes que não atendam aos requisitos para permanecer nos Estados Unidos, em um novo episódio da campanha de Washington para enviar estrangeiros a outros países.
(Uganda EUA política migração, 490 palavras, já transmitida)
CARTUM:
Sudaneses lutam para reconstruir capital devastada pela guerra
Nas ruas de Cartum, a capital do Sudão, trabalhadores retiram os escombros das casas destruídas pelas balas, levantam árvores caídas e reparam a rede elétrica, no primeiro esforço de reconstrução desde que começou a guerra há mais de dois anos.
(Sudão conflito África, 720 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
BUENOS AIRES:
Brigas entre torcedores no jogo Independiente-U de Chile terminam com 10 feridos e 90 detidos
Dez pessoas ficaram feridas e 90 foram detidas após uma batalha campal na noite de quarta-feira (20) entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
(Fbl violência Independiente UChile CHI 2025 ARG, 580 palavras, já transmitida)
- FUTEBOL
Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores da América
