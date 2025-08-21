Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU diz que 'retaliações' dos EUA contra instituições internacionais devem cessar

Autor AFP
Tipo Notícia

"A intensificação incessante das represálias dos Estados Unidos contra as instituições internacionais e seu pessoal deve cessar", instou Volker Türk, alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, nesta quinta-feira (21), após as novas sanções impostas a membros do Tribunal Penal Internacional.

Türk pediu em comunicado aos outros Estados que garantam que essas sanções não possam ser aplicadas na prática e que "intensifiquem seus esforços para defender as instituições que criaram para promover e proteger os direitos humanos e o Estado de Direito".

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira novas sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), que acusam de "politização", dirigidas contra quatro magistrados.

Estas medidas foram tomadas após medidas semelhantes contra magistrados e o procurador do TPI, respectivamente em junho e fevereiro.

"Punir juízes e promotores a nível nacional, regional ou internacional por cumprirem o seu mandato de acordo com as normas do direito internacional constitui um ataque ao Estado de direito e corrompe a justiça", denunciou o chefe de direitos humanos da ONU.

O alto comissário solicitou que fossem retiradas as sanções contra os quatro magistrados afetados pelo anúncio feito pelos Estados Unidos na quarta-feira (dois juízes e dois procuradores-adjuntos), assim como as que já afetam outros quatro juízes e o procurador do TPI, Karim Khan, mencionados anteriormente.

Ele também exigiu que fossem levantadas as sanções impostas à relatora especial designada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a situação nos territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

