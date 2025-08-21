Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel convoca 60 mil reservistas para tomar Cidade de Gaza

País avança com plano para ocupar principal cidade do território palestino em meio a nova rodada de negociações por cessar-fogo. Criítico da ação, presidente francês Macron diz que ação provocará "guerra permanente"O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, autorizou nesta quarta-feira (20/08) a convocação de 60 mil reservistas adicionais para tomar a Cidade de Gaza. O serviço de outros 20 mil soldados reservistas já mobilizados será prorrogado. Segundo porta-vozes militares, o plano para capturar uma das maiores cidades da Faixa de Gaza deve ser conduzido principalmente por militares da ativa. Tropas israelenses, que ocupam 75% do território palestino, já avançaram até os subúrbios em ruínas da cidade, incluindo os bairros de al-Zeitoun e Jabalia. Segundo um porta-voz do Exército, os "primeiros estágios" do ataque já foram concluídos. A convocação acontece poucos dias depois de o grupo palestino Hamas ter aceitado a última proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores, em uma tentativa de interromper quase dois anos da guerra. Netanyahu quer deslocar civis para o sul O plano militar aprovado no começo do mês pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prevê que cerca de 1 milhão de civis que hoje estão no local se desloquem para acampamentos de tendas no sul do território palestino, onde o Exército afirma que fornecerá alimentos e assistência médica. Netanyahu também defende, a longo prazo, realocar grande parte dos palestinos para outros países, o que chama de "emigração voluntária". Grande parte da comunidade internacional considera a medida um passo na direção de uma expulsão forçada. Representantes militares israelenses argumentam que a Cidade de Gaza continua sendo o principal bastião do Hamas, grupo classificado como organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e outros países. Segundo o governo, um dos objetivos centrais da ofensiva é destruir a rede subterrânea de túneis do grupo. Macron vê risco de "guerra permanente" A operação gera preocupação entre observadores internacionais, que alertam para o agravamento da crise humanitária em Gaza, onde vivem cerca de 2 milhões de palestinos. Netanyahu vem enfrentando pressão crescente dentro e fora do país para encerrar a guerra. Nesta quarta-feira, a Alemanha rejeitou a escalada da ofensiva israelense e o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a operação arrastará a região para uma "guerra permanente". A decisão também gerou controvérsia dentro do próprio país. Familiares de reféns temem que uma nova escalada militar comprometa a vida de seus parentes sequestrado pelo Hamas, enquanto ex-oficiais de segurança argumentam que há pouco a se ganhar militarmente com a nova ofensiva. Hamas acata cessar-fogo Na última segunda-feira o Hamas havia dado uma "resposta positiva" a uma proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores internacionais. Israel ainda não respondeu oficialmente, mas uma decisão deve ser tomada até o fim da semana, durante reunião do Gabinete de Segurança. A proposta em discussão, elaborada pelo enviado especial dos EUA Steve Witkoff, prevê uma trégua de 60 dias com a libertação de 10 reféns vivos em troca de prisioneiros palestinos. Estima-se que 50 reféns ainda estão em Gaza, dos quais pelo menos 20 estariam vivos. Analistas especulam que o prolongamento da ofensiva israelense pode ser usado como estratégia de pressão para forçar o Hamas a negociar em condições mais desfavoráveis. Novo ataque contra forças israelenses Nesta quarta-feira, 15 combatentes palestinos atacaram uma posição militar israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, segundo Israel. Segundo o Exército de Israel, os combatentes abriram fogo, lançaram mísseis antitanque e conseguiram invadir a base. Tropas israelenses reagiram com apoio aéreo, matando 10 pessoas. Três soldados ficaram feridos, um deles em estado grave. O Hamas, por meio de seu braço armado, as Brigadas al-Qassam, assumiu a autoria e declarou que tais operações continuarão "até o fim da ocupação e pela libertação do povo palestino". gq (DPA, AP, AFP)

