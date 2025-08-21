Governo Trump diz que vai usar força total contra Venezuela

Ofensiva mira narcotráfico e envolve o envio de três navios e 4 mil militares para região do Caribe próxima da Venezuela.A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (19/08) que os Estados Unidos estão preparados para "usar toda sua força" para frear o "fluxo de drogas em direção ao país", após ser questionada sobre o envio de três navios com 4 mil militares para as águas do Caribe perto da Venezuela. "O regime de Nicolás Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel do narcotráfico, na opinião desta administração. Nicolás Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um líder fugitivo deste cartel, acusado nos EUA de tráfico de drogas para o país", afirmou. Na última sexta-feira, a rede de televisão CNN citou duas fontes do Departamento de Defesa americano que informaram sobre a presença da Marinha do país em águas do Caribe com o objetivo de combater os cartéis do narcotráfico. A missão deve envolver ainda um submarino nuclear, uma aeronave de reconhecimento P8 Poseidon, vários contratorpedeiros e um navio de guerra equipado com mísseis. Há alguns meses foi divulgada uma carta do secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, na qual ele interpretava de forma ampla as competências tradicionais do Exército dos Estados Unidos, incluindo atribuições como "repelir toda forma de invasão, incluindo a imigração em massa, o tráfico de drogas, o contrabando de seres humanos e outras atividades criminosas". Reação venezuelana O governo da Venezuela afirmou que os Estados Unidos colocam em risco a paz e a estabilidade regional com a operação. "Estas ameaças não afetam apenas a Venezuela, mas também colocam em risco a paz e a estabilidade de toda a região, incluindo a Zona de Paz declarada pela Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), um espaço que promove a soberania e a cooperação entre os povos latino-americanos", afirmou o Ministério venezuelano do Exterior. Em comunicado publicado no Telegram, a diplomacia de Caracas afirmou ainda que "as acusações de Washington à Venezuela sobre o narcotráfico revelam a sua falta de credibilidade e o fracasso das suas políticas na região". Na segunda-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o deslocamento por todo o país de 4,5 milhões de milicianos armados (integrantes da Força Armada Nacional Bolivariana) como parte de um "plano de paz" e apelou às milícias para que estejam "preparadas, ativadas e armadas". Pressão contra nacrotráfico A operação militar ocorre em meio à pressão de Trump contra cartéis, o tráfico de fentanil e outras drogas ilícitas aos EUA. Em vídeo publicado nas redes sociais, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou que Maduro "é hoje um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à segurança nacional" de Washington, participando do narcotráfico diretamente e através de "cartéis assassinos sediados na Venezuela e no México". Entre os alvos estão organizações consideradas terroristas por Washington, como o Tren de Aragua e os cartéis de Sinaloa e dos Sóis. O Departamento de Justiça apreendeu mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados e vários veículos, disse a procuradora-geral. sf/as (Lusa, Efe)