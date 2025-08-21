EUA suspende emissão de vistos para caminhoneiros

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (21) a suspensão da emissão de vistos para motoristas de caminhão, que acusa de colocarem "a vida dos americanos em risco" nas estradas.

"Com efeito imediato, suspendemos a emissão de vistos de trabalho para caminhoneiros comerciais", anunciou na rede social X o secretário de Estado, Marco Rubio, sobre um tema cada vez mais importante para os apoiadores do presidente Donald Trump.