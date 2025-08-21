Câmara aprova lei para que redes sociais protejam menores

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger os menores de idade nas redes sociais, em meio a um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos. O texto obriga as empresas a fazer verificações de idade mais rigorosas e a vincular as contas de menores de 16 anos às dos seus pais, entre outras disposições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A regulamentação das redes sociais é um tema particularmente espinhoso no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta semana que "nossa sociedade estará sob constante ameaça sem a regulação das Big Techs". Já a oposição acusa o governo e a Justiça de quererem censurar as plataformas. O texto foi aprovado por ampla maioria na Câmara, semanas após um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo Hytalo Santos. As redes sociais devem passar a "comunicar os conteúdos de aparente exploração, abuso sexual" às autoridades. Também deverão vincular as contas de crianças e adolescentes às dos seus pais, que poderão controlar quem se comunica com seus filhos e quanto tempo os menores passam nas plataformas. Atendendo a pedidos de especialistas, o parlamento vetou a autodeclaração de idade como mecanismo de controle para o acesso a sites que oferecem conteúdo para adultos.