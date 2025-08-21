Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara aprova lei para que redes sociais protejam menores

Câmara aprova lei para que redes sociais protejam menores

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger os menores de idade nas redes sociais, em meio a um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos.

O texto obriga as empresas a fazer verificações de idade mais rigorosas e a vincular as contas de menores de 16 anos às dos seus pais, entre outras disposições.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A regulamentação das redes sociais é um tema particularmente espinhoso no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta semana que "nossa sociedade estará sob constante ameaça sem a regulação das Big Techs". Já a oposição acusa o governo e a Justiça de quererem censurar as plataformas.

O texto foi aprovado por ampla maioria na Câmara, semanas após um escândalo de suposta exploração sexual infantil envolvendo Hytalo Santos.

As redes sociais devem passar a "comunicar os conteúdos de aparente exploração, abuso sexual" às autoridades. Também deverão vincular as contas de crianças e adolescentes às dos seus pais, que poderão controlar quem se comunica com seus filhos e quanto tempo os menores passam nas plataformas.

Atendendo a pedidos de especialistas, o parlamento vetou a autodeclaração de idade como mecanismo de controle para o acesso a sites que oferecem conteúdo para adultos.

As plataformas que violarem essas disposições serão punidas com multas de até 50 milhões de reais, suspensões ou, em casos de reincidência, proibição.

A lei entrará em vigor um ano após a sanção presidencial. Agora, deve voltar ao Senado para a sua aprovação definitiva.

jss/ll/app/cjc/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar