AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participa do 24º Fórum Empresarial LIDE - 21H00
BOGOTÁ (Colômbia) - Cúpula de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) - (até 22)
Europa
OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo -
COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom - (até 24)
Esportes
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica - (até 24)
(*) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final -
SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina -
CARACAS (Venezuela) - Batalha de outfits - 15H00
DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 - (até 1 de Setembro)
Europa
KIEV (Ucrânia) - Dia da Independência -
TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025
Europa
VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (até 6 de Setembro)
QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente