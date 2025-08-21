Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participa do 24º Fórum Empresarial LIDE -  21H00

 BOGOTÁ (Colômbia) - Cúpula de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) -  (até 22)

Europa

 OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - 

 COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom -  (até 24)

Esportes

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica -  (até 24)

 (*) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final - 

SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina - 

 CARACAS (Venezuela) - Batalha de outfits -  15H00

DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 -  (até 1 de Setembro)

Europa

 KIEV (Ucrânia) - Dia da Independência - 

TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025

Europa

 VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza -  (até 6 de Setembro)

QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) -  10H30

