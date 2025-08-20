ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel aprova convocação de 60.000 reservistas para tomar a Cidade de Gaza

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, aprovou o plano para conquistar a Cidade de Gaza e ordenou a convocação de 60.000 reservistas, enquanto os mediadores continuam aguardando, nesta quarta-feira (20), a resposta do governo do país a uma nova proposta de trégua no território palestino devastado.

Israel aprova convocação de 60.000 reservistas para tomar a Cidade de Gaza

É + que streaming. É arte, cultura e história.

Tim Mulligan mudou-se para o centro de Manhattan para não depender do antigo e barulhento metrô de Nova York, que ameaça os usuários que o utilizam diariamente com a perda de capacidade auditiva.

BRUXELAS:

Comandantes militares da Otan se reúnem para falar sobre garantias de segurança na Ucrânia

Os comandantes do Estado-Maior dos Exércitos da Otan se reúnem nesta quarta-feira (20) para abordar as possíveis garantias de segurança para a Ucrânia, como parte dos intensos esforços diplomáticos para acabar com a guerra iniciada pela Rússia há mais de três anos.

(Ucrânia Rússia UE EUA conflito diplomacia Otan, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

UMERKOT:

Tatuagens faciais hindus, uma tradição que se perde nas cidades do Paquistão

Depois de misturar carvão com algumas gotas de leite de cabra, Basran Jogi, de 60 anos, volta sua agulha para as convidadas do dia: duas meninas paquistanesas que vieram fazer sua primeira tatuagem tradicional.

(Paquistão religião Mulheres, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

NOVA DELHI:

Índia alcança 'marco' em energia limpa, mas carvão segue dominando

Na Índia, as fontes renováveis representam agora, anos antes do previsto, a metade da capacidade energética instalada, mas o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa segue dependendo em grande medida do carbono para a geração de eletricidade.

(Índia meio ambiente energia, 550 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Jogo 'Hell Is Us' busca 'romper' os códigos das superproduções

Cansado de jogos com orçamentos exorbitantes, um veterano da indústria aposta em "Hell Is Us", um título feito com recursos reduzidos que busca competir com as superproduções e seguir os passos do sucesso francês "Clair Obscur: Expedition 33".

(Canadá economia lazer, 450 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores da América

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]