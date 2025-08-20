Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novas chuvas deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Autor AFP
Tipo Notícia

Mais de 20 pessoas morreram em uma nova onda de chuvas de monção no Paquistão, informou a agência local de gestão de desastres nesta quarta-feira.

As chuvas torrenciais que afetaram o Paquistão durante a última semana provocaram inundações e deslizamentos de terra que destruíram vilarejos e deixaram centenas de mortos e dezenas de desaparecidos.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou nesta quarta-feira que mais 10 pessoas morreram em Karachi, a capital financeira do sul do país, nas inundações. Onze pessoas faleceram na região norte de Gilgit-Baltistan.

Mais de 400 pessoas morreram apenas em Khyber-Pakhtunkhwa, uma província montanhosa no noroeste, perto da fronteira com o Afeganistão, desde a semana passada.

Os deslizamentos de terra e as enchentes repentinas são frequentes durante a temporada de monções, que vai de junho a setembro. 

Quase 750 pessoas morreram desde o início da temporada de monções. 

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e enfrenta cada vez mais eventos meteorológicos extremos. 

As inundações de monções afetaram um terço do Paquistão em 2022 e deixaram quase 1.700 mortos.

