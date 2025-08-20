Memorial de Buchenwald pode proibir a entrada de visitantes com kufiya palestina

O ex-campo de concentração de Buchenwald pode proibir a entrada de uma pessoa que usa um lenço palestino, determinou nesta quarta-feira (20) a Justiça alemã, após a denúncia de uma visitante que buscava protestar contra a política atual de Israel. Segundo meios de comunicação locais, a mulher quis entrar com um kufiya em Buchenwald (leste da Alemanha) durante as comemorações em abril pelos 80 anos da libertação do local, onde ocorreu brevemente uma manifestação pró-palestina.

O tribunal de Weimar (leste) rejeitou o apelo da visitante contra uma decisão emitida em primeira instância pela Justiça alemã. A denunciante queria "obrigar o memorial a autorizá-la a entrar usando uma kufiya palestina", segundo o comunicado do tribunal. "Ela mesma indica que, ao usar o lenço palestino, deseja transmitir uma mensagem política contra o que considera uma postura unilateral do memorial a favor da política do governo israelense", acrescenta o tribunal. "Não há dúvidas de que isso compromete o sentimento de segurança de diversos judeus, principalmente no local do memorial", estima a Justiça alemã.

Em uma entrevista concedida há um mês à rádio alemã NDR, o diretor do memorial de Buchenwald apontou "problemas com visitantes ligados ao chamado movimento 'de solidariedade com a Palestina', desde a guerra em Gaza desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023". "Eles se apresentaram com símbolos (...), não com o objetivo de homenagear as vítimas do ex-campo de concentração de Buchenwald, mas para fazer propaganda anti-israelense e, neste caso específico, antissemita", declarou Jens Christian Wagner, diretor do local. "Não podemos tolerar isso, assim como nenhuma outra forma de ataque contra o trabalho da memória", acrescentou.