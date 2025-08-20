Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

O plano para tomar a Cidade de Gaza, para o qual o governo israelense anunciou nesta quarta-feira (20) a mobilização de 60 mil reservistas, demonstra o "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo, afirmou o Hamas.

O anúncio demonstra "um desprezo flagrante pelos esforços realizados pelos mediadores" com vistas a um acordo de cessar-fogo e à libertação dos reféns em Gaza, escreveu o movimento islamista palestino em comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "demonstra que é o verdadeiro obstáculo para qualquer acordo, que não se importa com a vida [dos reféns israelenses] e que não tem a intenção séria de recuperá-los", acrescentou.

