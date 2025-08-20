Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA envia três navios de guerra para costa da Venezuela

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou três navios de guerra para a costa da Venezuela sob a justificativa de intensificar o combate ao tráfico de drogas, indicou uma fonte familiarizada com a operação nesta quarta-feira (20).

O destacamento ocorreu depois de o governo de Trump aumentar para 50 milhões de dólares (273,6 milhões de reais) a recompensa por "informação que leve à prisão" do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusado pela justiça americana de supostos vínculos com o narcotráfico.

Os três navios equipados com sistema de mísseis guiados Aegis estão se dirigindo para águas do mar do Caribe próximas à Venezuela, disse a fonte, que pediu anonimato, à AFP.

A imprensa americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4 mil fuzileiros navais. 

Washington não reconhece as duas últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel de los Soles, considerado uma organização criminosa.

Questionada sobre a possibilidade de enviar militares ao país, a Casa Branca disse na terça-feira que Trump usaria "todos os meios" para deter o narcotráfico.

"O presidente Trump foi muito claro e consistente, está preparado para usar todos os meios do poder americano para evitar que as drogas inundem nosso país e trazer os responsáveis à justiça", disse a secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt.

Ela descreveu o governo venezuelano como um "cartel do narcoterror".

"E Maduro, segundo a perspectiva desta administração, não é um presidente legítimo, é um líder fugitivo desse cartel que foi acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas para este país", acrescentou a porta-voz.

Na segunda-feira, Maduro anunciou que mobilizaria 4,5 milhões de milicianos em resposta às "ameaças" de Washington.

