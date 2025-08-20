EUA envia navios de guerra para costa da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou três navios de guerra para a costa da Venezuela, sob a justificativa de intensificar o combate ao tráfico de drogas, informou nesta quarta-feira à AFP uma fonte, sobre a operação. O destacamento ocorreu depois de o governo de Trump aumentar para 50 milhões de dólares (273,6 milhões de reais) a recompensa por "informação que leve à prisão" do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusado pela justiça americana de supostos vínculos com o narcotráfico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os três navios equipados com sistema de mísseis guiados Aegis dirigem-se para águas do mar do Caribe próximas à Venezuela, disse a fonte. A imprensa americana informou que Washington também planeja enviar cerca de 4 mil fuzileiros navais. Governantes dos países-membros do bloco esquerdista Alba criticaram hoje o destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe e perto de águas venezuelanas, e se solidarizaram com Maduro diante das acusações de narcotráfico feitas por Washington. "A mobilização militar americana em águas do Caribe, disfarçada de operações antidrogas, representa uma ameaça à paz e estabilidade da região", afirmou a aliança, criada em 2004 pelos então líderes de Cuba e Venezuela. O bloco pediu ao presidente da Colômbia uma reunião urgente de chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Washington não reconhece as duas últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel de los Soles, considerado uma organização criminosa.

Questionada sobre a possibilidade de enviar militares ao país, a Casa Branca disse na terça-feira que Trump usaria "todos os meios" para deter o narcotráfico. "O presidente Trump foi muito claro e consistente, está preparado para usar todos os meios do poder americano para evitar que as drogas inundem nosso país e trazer os responsáveis à justiça", disse a secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt. Ela descreveu o governo venezuelano como um "cartel do narcoterror". "E Maduro, segundo a perspectiva desta administração, não é um presidente legítimo, é um líder fugitivo desse cartel que foi acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas para este país", acrescentou a porta-voz.